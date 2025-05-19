Британский монарх, который лечится от рака, выразил свою поддержку и пожелал успехов Джо Байдену. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Daily Mail.

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Король Чарльз III принимал Джо Байдена в Виндзорском замке в июле 2023 года. Также они встречались во время саммита CoP26 в Глазго в ноябре 2021 года.

46-й президент США, кроме того, присутствовал на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Однако Байдена не было на коронации Чарльза в мае 2023 года – пришла его жена Джилл.

Когда в начале 2024 года у короля Чарльза III диагностировали рак, Джо Байден выразил свое беспокойство, а недавно монарх сказал: "Хотелось бы думать, что я уже на лучшей стороне борьбы с раком".

У Джо Байдена диагностировали рак