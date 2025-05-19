Британський монарх, який лікується від раку, висловив свою підтримку та побажав успіхів Джо Байдену. Про це пише Show 24 з посиланням на Daily Mail.
Читайте також Король Чарльз III вперше за довгий час розповів, як проходить його боротьба з онкологією
Король Чарльз III приймав Джо Байдена у Віндзорському замку в липні 2023 року. Також вони зустрічалися під час саміту CoP26 у Глазго в листопаді 2021 року.
46-й президент США, крім того, був присутній на похороні королеви Єлизавети II у вересні 2022 року. Однак Байдена не було на коронації Чарльза у травні 2023 року – прийшла його дружина Джилл.
Коли на початку 2024 року у короля Чарльза III діагностували рак, Джо Байден висловив своє занепокоєння, а нещодавно монарх сказав: "Хотілося б думати, що я вже на кращому боці боротьби з раком".
У Джо Байдена діагностували рак
Вчора стало відомо, що у Джо Байдена діагностували агресивну форму раку простати.
Нинішній президент США Дональд Трамп заявив, що разом з дружиною Меланією засмучений новиною про діагноз Байдена. Вони побажали йому швидкого та успішного одужання.
Згодом Джо Байден прокоментував свою хворобу: "Рак стосується кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми із Джилл зрозуміли, що стаємо сильнішими саме в найважчі моменти життя. Дякую вам за вашу любов та підтримку – вони дають нам сили".