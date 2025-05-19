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Що відомо про стан здоров'я короля Чарльза III
- Про онкологічне захворювання монарха стало відомо 5 лютого 2024 року. Хворобу виявили на ранній стадії під час операції на простаті.
- Через лікування Чарльз III тимчасово передав частину обов'язків родичам, проте наприкінці квітня повернувся до публічної діяльності.
- Нещодавно короля знову госпіталізували через побічні ефекти від лікування, проте згодом він повернувся додому.
- Сам монарх визнає, що цей досвід важкий, але дозволяє побачити найкраще в людях поруч.