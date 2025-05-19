Це було одне з небагатьох публічних висловлювань Чарльза III про його самопочуття. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Mirror.

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Король Чарльз III разом із королевою Каміллою відвідав Бредфорд, де зустрівся з підприємцями, які підтримують місцеві громади. Під час зустрічі з флористкою Сафіною Хан монарх поцікавився її справами, а у відповідь почув запитання про власне самопочуття.

Він запитав мене, як я, а я запитала його. На це він показав великий палець угору й сказав: "Хотілося б думати, що я вже на кращому боці боротьби з раком",

– розповіла жінка журналістам.