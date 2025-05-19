19 травня 2018 року закохані поєднали свої серця перед Богом. З того часу молодому подружжю довелось пережити чимало викликів, але їхнє весілля є гарним нагадуванням про те, що за своє щастя треба боротись, пише Show24.

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Історія кохання принца Гаррі та Меган Маркл

Принца Гаррі та Меган Маркл познайомила їхня спільна подруга. У 2016 році вона організувала їм побачення наосліп. Коли вони поспілкувались, то зрозуміли, що хочуть продовжувати комунікацію.

Цікаво, що принц Гаррі з першого погляду зрозумів, що Меган – це його друга половинка. Через деякий час після знайомства пара поїхала до Африки. Декілька місяців закохані "переховувались" від зайвих очей, але вже в листопаді того ж року було офіційно оголошено про ці стосунки.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images

27 листопада 2017 року принц Гаррі й Меган Маркл офіційно оголосили про заручини. Того ж місяця Маркл завершила акторську кар'єру. Перед весіллям Меган прийняла британське підданство та змінила конфесію.

Яким був день весілля Меган Маркл і принца Гаррі

Королівське весілля відбулось у Віндзорі. Одразу після весілля пара отримала королівський титул від королеви – герцоги Сассекські.

Принц Гаррі й Меган Маркл / Getty Images

До вівтаря Меган йшла у сукні від британського дизайнера і креативного директора французького Модного дому Givenchy Клер Уейт Келлер. На вбранні нареченої не було жодного орнаменту, прикрас чи мережива, що аж ніяк не повпливало на ефектність її образу. Сукню та вуаль створювали 50 людей близько 3900 годин. Коштувала вона близько 100 тисяч фунтів стерлінгів.

На п'ятиметровій фаті були вишиті 55 квіток – як символи країн Співдружності націй. Меган зізналася, що навіть для принца Гаррі це стало неочікуваним сюрпризом. Весільну фату доповнювала тіара Bandeau, в якій центральна брошка-квітка належала бабусі королеви Єлизавети II – королеві Мері.

Закохані Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images

До слова, Єлизавета II була здивована білосніжним кольором сукні Меган Маркл, а також не схвалила її фату, адже для акторки це був другий шлюб.

Весільний букет збирала флористка, яка працювала з Alexander McQueen і Christian Dior. Для нього використали білі садові троянди, півонії, улюблені квіти принцеси Діани – незабудки. Деякі з рослин зібрав сам принц Гаррі,

Принц Гаррі з дозволу бабусі одягнув на весілля традиційний сюртук. Що цікаво, він на весіллі ніяк не міг розслабитись, адже штани були на нього надто тісні. Це завдавало певних незручностей принцу.

Меган Маркл і принц Гаррі / Фото Getty Images

На обідньому прийомі для гостей принц Гаррі та Меган Маркл із запрошеними гостями скуштували весільний торт, автором якого стала власниця магазину Violet Cakes Клер Птак.

Як відомо, для його виготовлення кондитерка витратила 200 цитрусових, 500 органічних яєць, 200 кг масла, 20 кг борошна, 20 кг цукру, а також 10 пляшок традиційного британського сиропу Sandringham Elderflower. Пишний весільний торт Птак покрила вершковим кремом і прикрасила живими півоніями із королівського саду.

Після офіційної церемонії подружжя та гості вирушили на вечірку. Для першого танцю Меган і принц Гаррі обрали трек Вітні Х'юстон – I Wanna Dance With Somebody.