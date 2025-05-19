19 мая 2018 года влюбленные соединили свои сердца перед Богом. С тех пор молодым супругам пришлось пережить немало вызовов, но их свадьба является хорошим напоминанием о том, что за свое счастье надо бороться, пишет Show24.

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История любви принца Гарри и Меган Маркл

Принца Гарри и Меган Маркл познакомила их общая подруга. В 2016 году она организовала им свидание вслепую. Когда они пообщались, то поняли, что хотят продолжать коммуникацию.

Интересно, что принц Гарри с первого взгляда понял, что Меган – это его вторая половинка. Через некоторое время после знакомства пара поехала в Африку. Несколько месяцев влюбленные "скрывались" от лишних глаз, но уже в ноябре того же года было официально объявлено об этих отношениях.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

27 ноября 2017 года принц Гарри и Меган Маркл официально объявили о помолвке. В том же месяце Маркл завершила актерскую карьеру. Перед свадьбой Меган приняла британское подданство и сменила конфессию.

Каким был день свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

Королевская свадьба состоялась в Виндзоре. Сразу после свадьбы пара получила королевский титул от королевы – герцоги Сассекские.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

К алтарю Меган шла в платье от британского дизайнера и креативного директора французского Модного дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер. На наряде невесты не было ни одного орнамента, украшений или кружева, что никак не повлияло на эффектность ее образа. Платье и вуаль создавали 50 человек около 3900 часов. Стоило оно около 100 тысяч фунтов стерлингов.

На пятиметровой фате были вышиты 55 цветков – как символы стран Содружества наций. Меган призналась, что даже для принца Гарри это стало неожиданным сюрпризом. Свадебную фату дополняла тиара Bandeau, в которой центральная брошь-цветок принадлежала бабушке королевы Елизаветы II – королеве Мэри.

Влюбленные Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

К слову, Елизавета II была удивлена белоснежным цветом платья Меган Маркл, а также не одобрила ее фату, ведь для актрисы это был второй брак.

Свадебный букет собирала флористка, которая работала с Alexander McQueen и Christian Dior. Для него использовали белые садовые розы, пионы, любимые цветы принцессы Дианы – незабудки. Некоторые из растений собрал сам принц Гарри,

Принц Гарри с разрешения бабушки надел на свадьбу традиционный сюртук. Что интересно, он на свадьбе никак не мог расслабиться, ведь брюки были на нем слишком тесные. Это причиняло определенные неудобства принцу.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото Getty Images

На обеденном приеме для гостей принц Гарри и Меган Маркл с приглашенными гостями попробовали свадебный торт, автором которого стала владелица магазина Violet Cakes Клэр Птак.

Как известно, для его изготовления кондитерка потратила 200 цитрусовых, 500 органических яиц, 200 кг масла, 20 кг муки, 20 кг сахара, а также 10 бутылок традиционного британского сиропа Sandringham Elderflower. Пышный свадебный торт Птак покрыла сливочным кремом и украсила живыми пионами из королевского сада.

После официальной церемонии супруги и гости отправились на вечеринку. Для первого танца Меган и принц Гарри выбрали трек Уитни Хьюстон – I Wanna Dance With Somebody.