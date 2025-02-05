Королевский автор Ингрид Сьюард в своей книге "Моя мать и я" рассказала о том, что покойная Елизавета II сказала об образе Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.
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Королева Елизавета не одобрила то, что Меган Маркл решила надеть фату, ведь она выходила замуж уже во второй раз. Ранее женщина была в браке с голливудским продюсером Тревором Энгельсоном с 2011 до 2013 года.
Кроме того, покойная монархиня была удивлена свадебным платьем Меган, а именно, его цветом. По мнению Елизаветы II, ей не стоило выбирать столь белоснежный наряд, ведь это символ целомудрия и чистоты.
По мнению монарха, разведенной женщине, которая вступает в повторный брак в церкви, не положено иметь настолько причудливо девственный вид,
– говорится в книге.
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images
Вспоминаем свадебный образ Меган Маркл
- Платье Меган Маркл на свадьбу с принцем Гарри создала Клэр Уэйт Келлер – креативный директор французского модного дома Givenchy. Платье и вуаль создавали 50 человек около 3900 часов. Стоило оно около 100 тысяч фунтов стерлингов. Фата Меган была длиной почти 5 метров.
- Свадебный букет собирала флористка, которая работала с Alexander McQueen и Christian Dior. Для него использовали белые садовые розы, пионы, любимые цветы принцессы Дианы – незабудки. Некоторые из растений собрал сам принц Гарри,
- Подвенечный головной убор Меган Маркл – это тиара из бриллиантов, принадлежавшая бабушке королевы Елизаветы II.