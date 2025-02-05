Королевский автор Ингрид Сьюард в своей книге "Моя мать и я" рассказала о том, что покойная Елизавета II сказала об образе Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

Интересно В стильном и сдержанном образе: Кейт Миддлтон совершила новый публичный выход в Лондоне

Королева Елизавета не одобрила то, что Меган Маркл решила надеть фату, ведь она выходила замуж уже во второй раз. Ранее женщина была в браке с голливудским продюсером Тревором Энгельсоном с 2011 до 2013 года.

Кроме того, покойная монархиня была удивлена свадебным платьем Меган, а именно, его цветом. По мнению Елизаветы II, ей не стоило выбирать столь белоснежный наряд, ведь это символ целомудрия и чистоты.

По мнению монарха, разведенной женщине, которая вступает в повторный брак в церкви, не положено иметь настолько причудливо девственный вид,

– говорится в книге.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images

Вспоминаем свадебный образ Меган Маркл