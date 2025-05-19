Рак, обнаружен у Байдена, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет проводить эффективное лечение, передает 24 Канал.

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Реакция Трампа

В собственной соцсети Truth Social республиканец отметил, что они вместе с женой Меланией расстроены известием о диагнозе Джо Байдена.

Мы выражаем наши самые теплые и наилучшие пожелания Джилл и семье, а также желаем Джо быстрого и успешного выздоровления,

– говорится в заметке Трампа.

К слову, недавно президент США объяснил, как несмотря на изнурительный график ему удается сохранять хорошее здоровье и энергичность в таком почтенном возрасте. Трамп заявил, что секрет кроется – в генетике.

Напомним, что 11 апреля Трамп прошел плановый медицинский осмотр. Врач Белого дома подтвердил его отличное состояние здоровья, пригодный для выполнения обязанностей президента. Медицинский отчет показал, что все системы организма Трампа соответствуют норме. Он придерживается сбалансированной диеты и поддерживает умеренную физическую активность.