Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет проводить эффективное лечение,

– заверил представитель политика.

Как указал представитель, экс-президент и его семья рассматривают с медиками варианты лечения.