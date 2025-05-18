Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Так, на прошлой неделе Джо Байден прошел обследование, в ходе врачи поставили диагноз после того, как у Байдена обнаружили "небольшой узелок" на простате, который нуждался в "дальнейшем обследовании".
Хотя это представляет собой более агрессивную форму заболевания, рак, похоже, чувствителен к гормонам, что позволяет проводить эффективное лечение,
– заверил представитель политика.
Как указал представитель, экс-президент и его семья рассматривают с медиками варианты лечения.