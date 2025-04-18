Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщения источников New York Post.

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Бывший президент США готов выступать на мероприятиях

Завершив свою политическую карьеру Джозеф Байден, вероятно, предлагает свои выступления организаторам мероприятий. Он еще в начале февраля подписал контракт с компанией Creative Artists Agency, согласно которому Байдену предоставляется частный самолет и расходы на пятерых сотрудников.

Джо Байден может выступить на любом мероприятии за гонорар в 300 тысяч долларов. По состоянию на сейчас люди неохотно пользуются таким предложением.

Интересно, что свое спикерство Байден оценил дешевле, чем когда-то предлагал Барак Обама. 44-й президент США участвовал в мероприятиях за 400 тысяч долларов.

Помощники Байдена сомневаются в его умениях как спикера, особенно после того, как он назвал темнокожих людей "цветными" в своей речи в Чикаго на конференции по вопросам инвалидности.

На это было трудно смотреть. Это было похоже на то, как кто-то, о ком ты заботишься, начинает регрессировать. Мы просто хотели, чтобы он наслаждался отставкой, как другие президенты, а не уходил вот так,

– сказал изданию один из чиновников Белого дома.

Напомним, недавно Байден выступил с большой речью в ответ на критику нынешнего президента Дональда Трампа. Глава США назвал своего предшественника "сонным Джо", отметив, что Байден был "худшим президентом в истории Соединенных Штатов", а его политика вредила государству.