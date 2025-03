Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Как в Демократической партии готовились к возможной смерти Байдена на посту

Журналисты получили книгу Джонатана Аллена и Эми Парнс Fight: Inside the Wildest Battle for the White House. Там говорится о подковерных договоренностях среди членов Демократической партии США вокруг Байдена.

Авторы книги напоминают, что республиканцы эксплуатировали тему возраста и состояния здоровья Байдена перед выборами. И, хотя демократы уверяли, что все под контролем, они не могли не видеть проблемы. Один из чиновников назвал ситуацию уникальной, поскольку 80-летний президент снова хотел баллотироваться.

Поэтому помощник Камалы Харрис, ее директор по коммуникациям Джамал Симмонс, разработал коммуникационную стратегию на случай смерти Байдена. Там даже был список судей, которые могли бы привести Харрис к присяге в случае смерти Байдена.

Другие варианты учитывали сценарии, "если президент больше не будет иметь желания или возможности баллотироваться". Например, если бы Байден начал кампанию, а потом отошел в сторону перед праймериз; если бы выиграл многочисленные праймериз, а потом не смог продолжить и тому подобное.

Хотя Симмонс покинул команду Харрис в 2023 году, он просил сообщить ему, если с Байденом что-то случится.

В книге даже приводят пример, что после поражения на дебатах с Трампом на одном из мероприятий Байдену понадобилась флуоресцентная лента на полу, иначе он не видел, куда идти. Также президент прибегал к помощи телесуфлера.

Демократы не очень хотели видеть Харрис в кресле главы государства, но шутили, что по крайней мере у нее есть пульс.

Это третья книга Аллена и Парнс о предвыборной кампании, она выйдет на следующей неделе. Первые две были посвящены событиям 2016 и 2020 годов.