Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа на борту Air Force One.

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Трамп о Путине и прекращении огня

Президент США пригрозил ввести "вторичные тарифы" на российскую нефть. Он разъярен тем, что кремлевский диктатор, "кажется", срывает переговоры о прекращении огня в Украине.

Дональд Трамп заявил, что существует "психологический дедлайн" для России, чтобы согласиться на сделку.

Заметим, накануне американский лидер также заявлял, что зол на Путина из-за игнорирования предложения о перемирии. Сказал, если соглашение о прекращении огня не будет подписано из-за действий Москвы, то США введут новые санкции на всю нефть, которая поступает из России.

Трамп уточнил, что тот, кто будет покупать нефть из страны-агрессора, не сможет вести бизнес в США. Заверил, что будет пошлина 25 – 50% на всю нефть. Также добавил, что эти санкции будут введены в течение месяца, если из-за Москвы не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

Кстати, президент США планирует снова поговорить с кремлевским диктатором.