Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа на борту Air Force One.

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Трамп про Путіна і припинення вогню

Президент США пригрозив ввести "вторинні тарифи" на російську нафту. Він розлючений тим, що кремлівський диктатор, "здається", зриває переговори про припинення вогню в Україні.

Дональд Трамп заявив, що існує "психологічний дедлайн" для Росії, аби погодитися на угоду.

Зауважимо, напередодні американський лідер також заявляв, що злий на Путіна через ігнорування пропозиції про перемир'я. Сказав, якщо угода про припинення вогню не буде підписана через дії Москви, то США запровадять нові санкції на всю нафту, яка надходить з Росії.

Трамп уточнив, що той, хто купуватиме нафту з країни-агресорки, не зможе вести бізнес у США. Запевнив, що буде мито 25 – 50% на всю нафту. Також додав, що ці санкції будуть введені протягом місяця, якщо через Москву не вдасться досягти угоди про припинення вогню.

До речі, президент США планує знову поговорити з кремлівським диктатором.