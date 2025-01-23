Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение политика на официальной странице в Facebook. Напомним, что четырехлетний срок полномочий Байдена закончился в полдень 20 января.

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Байден опубликовал новое сообщение

46-й президент США изменил "фоновую фотографию" в Facebook на надпись "Keep the faith", что означает "Сохранять веру".

В комментариях к сообщению Джо Байдена многие американцы благодарят экс-президента за его работу и отмечают, что "сохранять веру" становится все сложнее.

К слову, ранее Дональд Трамп также раскрыл, что Байден написал ему в прощальном письме. Стоит отметить, что, в соответствии с американской традицией, после сложения полномочий президенты передают своим преемникам письма с пожеланиями.

Так, экс-президент США пожелал своему преемнику и его семье всего наилучшего в следующие четыре года. Байден подчеркнул, что американский народ и люди во всем мире видят в Белом доме опору "в неизбежных бурях истории".