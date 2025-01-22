Письмо адресовано "уважаемому президенту Трампу" и содержит подпись "Джо Байден 20 января 2025 года", передает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что Байден написал Трампу

Так, экс-президент США пожелал своему преемнику и его семье всего наилучшего в следующие четыре года. Байден подчеркнул, что американский народ и люди во всем мире видят в Белом доме опору "в неизбежных бурях истории".

Я молюсь, чтобы последующие годы стали временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть Господь благословит вас и ведет вас, как Он благословил и ведет нашу любимую страну с момента ее основания,

– говорится в тексте.

На вопрос журналистов относительно письма Трамп ответил, что оно было "очень хорошим, немного вдохновляющим и позитивным". Республиканец отметил, что оценил послание от Байдена.

К слову, Джо Байден помиловал членов своей семьи, в частности брата Джеймса Б. Байдена и его жену, перед окончанием своего президентского срока.