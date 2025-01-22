Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства для Bloomberg. По словам Зеленского, прежде чем вступать в прямые переговоры с Путиным, он хочет получить гарантии безопасности от Трампа.

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Зеленский высказался о миротворческих силах в Украине

Президент Украины заявил, что европейские союзники не имеют достаточно военного потенциала, чтобы стать реальным сдерживающим фактором российской агрессии.

Этого не может быть без Соединенных Штатов. Даже если некоторые европейские друзья думают, что это возможно, это не так. Никто не будет рисковать без Соединенных Штатов,

– объяснил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что без долгосрочных обязательств со стороны своих западных союзников Путин использует прекращение огня как возможность перевооружиться и начать новое наступление.

Прекращение войны должно стать победой Трампа, а не Путина. Путин для него никто,

– сказал Владимир Зеленский.

К слову, ранее Дональд Трамп призвал Россию завершить войну в Украине, пригрозив иначе ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США. Президент США пригрозил Путину, что "дальше будет только хуже".