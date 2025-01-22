Лист адресований "шановому президенту Трампу" і містить підпис "Джо Байден 20 січня 2025 року", передає 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Що Байден написав Трампу

Так, експрезидент США побажав своєму наступникові та його родині всього найкращого у наступні чотири роки. Байден підкреслив, що американський народ і люди в усьому світі бачать у Білому домі опору "в неминучих бурях історії".

Я молюся, щоб наступні роки стали часом процвітання, миру і благодаті для нашої нації. Нехай Господь благословить вас і веде вас, як Він благословив і веде нашу улюблену країну з моменту її заснування,

– йдеться у тексті.

На запитання журналістів щодо листа Трамп відповів, що той був "дуже гарним, трохи надихаючим і позитивним". Республіканець зауважив, що оцінив послання від Байдена.

До слова, Джо Байден помилував членів своєї родини, зокрема брата Джеймса Б. Байдена та його дружину, перед закінченням свого президентського терміну.