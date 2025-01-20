Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву пресслужби Білого дому.

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Що відомо про помилування родини Байдена

У заяві Джо Байден наголосив, що його родина "зазнає постійних нападок і погроз", назвавши це бажанням зашкодити виключно йому.

На жаль, у мене немає підстав вважати, що ці нападки припиняться,

– додав він.

Тому Байден застосував свої конституційні повноваження, щоб помилувати свого брата Джеймса Б. Байдена та його дружину Сару Джонс Байден. Окрім цього, вже експрезидент США помилував свою сестру Валері Байден Оуенс, її чоловіка Джона Т. Оуенса, а також свого молодшого брата Френсіса Байдена.

"Помилування не повинно бути сприйнято як визнання того, що вони вчинили будь-яке правопорушення, і не повинно бути сприйнято як визнання провини за будь-який злочин", – наголосив Байден.

До слова, раніше Байден превентивно помилував низку американський посадовців, яким загрожує переслідування Трампа. Мовиться про колишнього голову Обʼєднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, який назвав Трампа "фашистом", колишнього директора Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, а також членів Конгресу, які працювали у комітеті з розслідування штурму Капітолію.