Помилування торкнулося найбільших критиків новообраного президента. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Найбільша в історії США: Трамп анонсував проведення масової депортації мігрантів

Кого торкнулися превентивні помилування Байдена

До списку помилуваних увійшли колишній голова Обʼєднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, який назвав Трампа "фашистом", колишній директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, а також члени Конгресу, які працювали у комітеті з розслідування подій 6 січня 2021 року під час штурму Капітолію.

Серед інших помилуваних — Ліз Чейні, одна з найвідоміших критиків Трампа та колишня членкиня Палати представників.

Це виняткові обставини, і я не можу з чистою совістю нічого не робити. Безпідставні і політично мотивовані розслідування завдають шкоди життю, безпеці та фінансовому стану осіб, проти яких вони проводяться, та їхніх родин,

– зазначив Байден у своїй заяві.

Помилування, як підкреслив Байден, не слід розглядати як визнання вини.

"Ці помилування не мають сприйматися як визнання того, що будь-яка особа вчинила будь-яке правопорушення, а також не мають тлумачитися як визнання провини за будь-яке правопорушення. Наш народ в боргу перед цими державними службовцями за їхню невтомну відданість нашій країні", — наголосив президент.

Ці особи раніше піддавалися різкій критиці з боку Трампа та його прихильників, що й стало однією з причин такого кроку Байдена.