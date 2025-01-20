Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що операція такого масштабу, ймовірно, займе роки та буде дуже дорогою.

Читайте також Трамп збрехав щонайменше 9 разів: аналіз заяв політика під час промови на мітингу у Вашингтоні

Як Трамп здійснюватиме депортації мігрантів

Під час мітингу у Вашингтоні в неділю, 19 січня, Дональд Трамп пообіцяв швидко виконати головну обіцянку своєї президентської кампанії.

До завтрашнього заходу сонця вторгнення в нашу країну припиниться,

– заявив політик на переможному мітингу "Make America Great Again Victory Rally".

Зазначається, що ця подія стала першим великим виступом Трампа у Вашингтоні після виступу 6 січня 2021 року, який передував штурму Капітолію США розлюченим натовпом його прихильників.

Трамп повторив свої наміри розпочати найбільшу в історії США депортацію мільйонів іммігрантів.

Це найбільший політичний рух в історії Америки, і 75 днів тому ми досягли найбільшої політичної перемоги, яку коли-небудь бачила наша країна. Завтра я діятиму з історичною швидкістю та силою, щоб вирішити кожну кризу, з якою стикається наша країна,

– наголосив обраний президент США.

За даними джерел, прикордонна безпека займатиме важливе місце в перших виконавчих указах Трампа. Вона включатиме класифікацію наркокартелів як "ноземних терористичних організацій", оголошення надзвичайного стану на кордоні США та Мексики та відновлення політики "Залишайтеся в Мексиці", яка змушує шукачів притулку чекати у Мексиці на призначення дат суду в США.

До слова, раніше повідомлялося, що депортації мігрантів розпочнуться з Чикаго, що в штаті Іллінойс. Імміграційна та митна служба США відправить туди від 100 до 200 офіцерів для проведення операції.