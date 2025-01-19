Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Варто зазначити, що ще під час своєї передвиборчої кампанії Трамп дав сміливу обіцянку: здійснити найбільшу масову депортацію в історії США.

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Як Трамп планує боротися з мігрантами

Очікується, що депортації мігрантів розпочнуться з Чикаго, що в штаті Іллінойс. Імміграційна та митна служба США відправить туди від 100 до 200 офіцерів для проведення операції.

Ми почнемо прямо тут, в Чикаго, штат Іллінойс… І якщо мер Чикаго не хоче допомагати, він може відійти в сторону. Але якщо він перешкоджатиме нам, якщо він свідомо переховуватиме або приховуватиме нелегалів, я буду переслідувати його в судовому порядку,

– заявив Том Хоман, який, ймовірно, буде керівником прикордонної служби адміністрації Трампа.

В полі зору нової адміністрації опиняться також Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер і Маямі. Зазначається, що для здійснення антимігрантських рейдів команда Трампа може надати шерифам більше повноважень. Радники Трампа заявили, що також мають намір "покарати міста-притулки", припинивши федеральні субсидії, які можуть становити мільярди доларів.

Довідка. З кінця 2020 року близько 10 мільйонів людей мігрували до США – як легально, так і нелегально. Міграція зменшила брак робочої сили та допомогла пришвидшити економічне зростання.

За словами економістів та бізнес-лідерів, масштабні депортації завдадуть удару по економіці та вразять ключові галузі через нестачу робочої сили.