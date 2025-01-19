Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Стоит отметить, что еще во время своей предвыборной кампании Трамп дал смелое обещание: осуществить крупнейшую массовую депортацию в истории США.

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Как Трамп планирует бороться с мигрантами

Ожидается, что депортации мигрантов начнутся с Чикаго, что в штате Иллинойс. Иммиграционная и таможенная служба США отправит туда от 100 до 200 офицеров для проведения операции.

Мы начнем прямо здесь, в Чикаго, штат Иллинойс... И если мэр Чикаго не хочет помогать, он может отойти в сторону. Но если он будет препятствовать нам, если он сознательно будет скрывать или укрывать нелегалов, я буду преследовать его в судебном порядке,

– заявил Том Хоман, который, вероятно, будет руководителем пограничной службы администрации Трампа.

В поле зрения новой администрации окажутся также Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Денвер и Майами. Отмечается, что для осуществления антимигрантских рейдов команда Трампа может предоставить шерифам больше полномочий. Советники Трампа заявили, что также намерены "наказать города-убежища", прекратив федеральные субсидии, которые могут составлять миллиарды долларов.

Справка. С конца 2020 года около 10 миллионов человек мигрировали в США – как легально, так и нелегально. Миграция уменьшила нехватку рабочей силы и помогла ускорить экономический рост.

По словам экономистов и бизнес-лидеров, масштабные депортации нанесут удар по экономике и поразят ключевые отрасли из-за нехватки рабочей силы.