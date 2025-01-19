Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Трампа в интервью NBC News.

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Приоритеты Трампа в первую неделю на посту президента

Трамп отметил, что темой его инаугурационной речи будут "единство и сила, а также слово справедливость".

Новоизбранный лидер США подчеркнул, что планирует подписать "рекордное" количество указов. На вопрос о том, идет ли речь о более чем сотне указов, он сказал: "Ну, по крайней мере в этой категории".

Кроме этого, 47-й президент США планирует посетить Лос-Анджелес, где осмотрит ущерб от лесных пожаров.

Также Трамп отметил, что, депортация нелегальных иммигрантов будет для него приоритетом. Он не назвал точной даты или города, где они начнутся, но сказал, что начнутся в ближайшее время.

"Это начнется очень рано, очень быстро. Я не могу сказать, в каких городах, потому что ситуация меняется. И не думаю, что мы хотим говорить, в каком городе. Вы увидите это собственными глазами. Мы должны изгнать преступников из нашей страны", – сказал американский политик.

Также в интервью обсудили вопрос запрета TikTok в США. Поэтому, относительно запрета этой соцсети в стране, он допустил отсрочку ее на 90 дней и добавил, что объявит решение в понедельник, 20 января.

"Я думаю, что это, безусловно, вариант, который мы рассмотрим. 90-дневное продление – это то, что, похоже, будет сделано, потому что это уместно. Вы знаете, это уместно. Мы должны внимательно на это посмотреть", – заявил Трамп.

Добавим, что вечером в субботу, 18 января, Трамп прибыл в Вашингтон для участия в церемонии инаугурации, основная часть которой состоится 20 января. Текстовую онлайн-трансляцию церемонии, читайте в материале 24 Канала.