Помилование коснулось крупнейших критиков новоизбранного президента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Кого коснулись превентивные помилования Байдена

В список помилованных вошли бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, который назвал Трампа "фашистом", бывший директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, а также члены Конгресса, которые работали в комитете по расследованию событий 6 января 2021 года во время штурма Капитолия.

Среди других помилованных - Лиз Чейни, одна из самых известных критиков Трампа и бывшая член Палаты представителей.

Это исключительные обстоятельства, и я не могу с чистой совестью ничего не делать. Безосновательные и политически мотивированные расследования наносят ущерб жизни, безопасности и финансовому состоянию лиц, против которых они проводятся, и их семей,

– отметил Байден в своем заявлении.

Помилование, как подчеркнул Байден, не следует рассматривать как признание вины.

"Эти помилования не должны восприниматься как признание того, что любое лицо совершило какое-либо правонарушение, а также не должны толковаться как признание вины за любое правонарушение. Наш народ в долгу перед этими государственными служащими за их неутомимую преданность нашей стране", - подчеркнул президент.

Эти лица ранее подвергались резкой критике со стороны Трампа и его сторонников, что и стало одной из причин такого шага Байдена.