Политик призвал граждан проявлять активность и заботиться друг о друге, сообщает CNN. После этого он с женой Джилл покинули Вашингтон.

Ранее Байден подтвердил, что оставил письмо Трампу

Прощальная речь Байдена

Байден был лаконичным – его обращение к американцам длилось около 2,5 минуты. В нем политик упомянул, в частности, об инаугурационной речи Трампа. Она, по мнению 46-го президента США, показала, что ему и сторонникам "нужно еще многое сделать".

Мы оставляем офис, но не оставляем борьбу,

– подчеркнул Байден.