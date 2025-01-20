Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico и CNN. Конечный пункт назначения Байдена имеет символическое значение.

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Байден покинул Вашингтон

Бывший президент Джо Байден и бывшая первая леди доктор Джилл Байден покинули Капитолий США и направились на объединенную базу Эндрюс, откуда потом отправятся в Калифорнию. Их провожал Дональд Трамп и его жена Мелания.

Байден покинул Белый дом: смотрите видео

Супруги Байдены отправятся с объединенной базы Эндрюс сегодня днем правительственным рейсом под названием "Специальная воздушная миссия 46".

Ожидается, что вице-президент Камала Харрис, а также бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама – покинут объединенную базу Эндрюс.

Отъезд Байдена из Вашингтона, округ Колумбия, выглядит совсем иначе, чем его предыдущий уход в статусе вице-президента. После первой инаугурации Трампа в 2017 году Байден поехал поездом с вашингтонского вокзала Union Station до железнодорожной станции в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Но на этот раз бывший президент вместе с доктором Джилл Байден вылетит правительственным самолетом с объединенной базы Эндрюс на базу Космических сил Ванденберг в округе Санта-Барбара, Калифорния. Ожидается, что семья Байденов проведет некоторое время в Санта-Инез, Калифорния, адаптируясь к жизни вне публичной службы впервые за пять десятилетий.

Каким был последний визит Байдена в Санта-Инез

Байден в последний раз посетил Санта-Инез после своего выступления на национальном съезде Демократической партии в августе, где он официально передал эстафету вице-президенту Камале Харрис, вскоре после того, как отказался от участия в президентской гонке.

Тогда Байден наслаждался словами сторонников демократов, которые были благодарны за его решение отступить и снова надеялись, что Харрис обеспечит победу. Однако вместо этого Трамп вернулся к власти – и Байден покидает Вашингтон, взяв на себя большую часть критики от тех самых демократов, которые проложили путь к его возвращению.