Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico та CNN. Кінцевий пункт призначення Байдена має символічне значення.

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Байден покинув Вашингтон

Колишній президент Джо Байден і колишня перша леді доктор Джилл Байден залишили Капітолій США і попрямували на об’єднану базу Ендрюс, звідки потім вирушать до Каліфорнії. Їх проводжав Дональд Трамп та його дружина Меланія.

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Подружжя Байденів відправляться з об’єднаної бази Ендрюс сьогодні вдень урядовим рейсом під назвою "Спеціальна повітряна місія 46".

Очікується, що віцепрезидентка Камала Гарріс, а також колишні президенти Білл Клінтон, Джордж Буш і Барак Обама – залишать об’єднану базу Ендрюс.

Від’їзд Байдена з Вашингтона, округ Колумбія, виглядає зовсім інакше, ніж його попередній відхід у статусі віцепрезидента. Після першої інавгурації Трампа у 2017 році Байден поїхав потягом із вашингтонського вокзалу Union Station до залізничної станції у Вілмінгтоні, штат Делавер.

Але цього разу колишній президент разом із докторкою Джилл Байден вилетить урядовим літаком з об’єднаної бази Ендрюс на базу Космічних сил Ванденберг у окрузі Санта-Барбара, Каліфорнія. Очікується, що сім’я Байденів проведе деякий час у Санта-Інез, Каліфорнія, адаптуючись до життя поза публічною службою вперше за п’ять десятиліть.

Яким був останній візит Байдена до Санта-Інез

Байден востаннє відвідав Санта-Інез після свого виступу на національному з’їзді Демократичної партії в серпні, де він офіційно передав естафету віцепрезидентці Камалі Гарріс, невдовзі після того, як відмовився від участі у президентській гонці.

Тоді Байден насолоджувався словами прихильників демократів, які були вдячні за його рішення відступити і знову сподівалися, що Гарріс забезпечить перемогу. Однак замість цього Трамп повернувся до влади – і Байден покидає Вашингтон, взявши на себе велику частину критики від тих самих демократів, які проклали шлях до його повернення.