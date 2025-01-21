Політик закликав громадян проявляти активність та дбати одне про одного, повідомляє CNN. Після цього він з дружиною Джилл покинули Вашингтон.

Раніше Байден підтвердив, що залишив листа Трампу

Прощальна промова Байдена

Байден був лаконічним – його звернення до американців тривало близько 2,5 хвилини. У ньому політик згадав, зокрема, про інавгураційну промову Трампа. Вона, на думку 46-го президента США, показала, що йому та прибічникам "потрібно ще багато чого зробити".

Ми залишаємо офіс, але не залишаємо боротьбу,

— наголосив Байден.