Відповідаючи на запитання журналістів біля Білого дому, Байден заявив, що інформація, яку він виклав у листі, залишиться виключно між ним і Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про відносини Байдена та Трампа

Варто зазначити, що новообраний президент США Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією вже прибули до Білого дому та провели традиційне чаювання з Джо та Джилл Байденами, яке відбувалося за закритими дверима.

Після прибуття до Білого дому, Байден сказав Трампу "ласкаво просимо додому". На питання журналістів, як він почувається, чинний президент США відповів, що добре.

Зауважимо, що така традиція у Сполучених Штатах існує ще з 1837 року. Новообраний президент та президент, що йде у відставку, проводять коротку приватну зустріч.

Однак, у 2021 році чайна церемонія не відбулася. Тоді Трамп не прийняв Байдена на чаювання та порушив традицію.