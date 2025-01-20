Владімір Путін привітав Дональда Трампа із вступом на посаду. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Росія нібито відстоює інтереси свого народу

За словами Путіна, Росія відкрита для діалогу з новою адміністрацією США щодо "українського конфлікту".

Російський президент також сказав, що метою має бути не коротке перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги до законних інтересів усіх народів, які проживають у цьому регіоні.

Зверніть увагу! Росія хоче перемовин саме на своїх умовах, які передбачають відмову від території та припинення інтеграції до НАТО.

Водночас він наголосив, що влада Росії продовжуватиме боротися за інтереси російського народу, адже "у цьому полягає сенс СВО". Схоже, Путін знову забув, які цілі закладав для "специальной воєнной опєрациі"

Також Росія нібито хоче, щоб діалог із США будувався на основі рівності та взаємоповаги.