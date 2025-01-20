Отвечая на вопросы журналистов возле Белого дома, Байден заявил, что информация, которую он изложил в письме, останется исключительно между ним и Трампом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что известно об отношениях Байдена и Трампа

Стоит отметить, что новоизбранный президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией уже прибыли в Белый дом и провели традиционное чаепитие с Джо и Джилл Байденами, которое происходило за закрытыми дверями.

По прибытии в Белый дом, Байден сказал Трампу "добро пожаловать домой". На вопрос журналистов, как он чувствует себя, действующий президент США ответил, что хорошо.

Заметим, что такая традиция в Соединенных Штатах существует еще с 1837 года. Новоизбранный президент и президент, уходящий в отставку, проводят короткую частную встречу.

Однако, в 2021 году чайная церемония не состоялась. Тогда Трамп не принял Байдена на чаепитие и нарушил традицию.