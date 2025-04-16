Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.

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Трамп ответил на критику Байдена

В своей заметке Дональд Трамп в очередной раз назвал Байдена "худшим президентом в истории Соединенных Штатов". Он также раскритиковал иммиграционную политику экс-президента.

По словам Трампа, Байден якобы "позволил миллионам и миллионам преступников, среди которых много убийц, наркоторговцев и людей, выпущенных из тюрем и психиатрических учреждений по всему миру, войти в страну через ее очень опасную и плохо продуманную открытую границу".

Президент США подчеркнул, что теперь "выгнать" их – это его работа.

Вот почему меня выбрали. Давайте сделаем Америку снова великой!

– заявил Трамп.

Напомним, недавно Джо Байден публично раскритиковал действия новой администрации США. Бывший президент обвинил Дональда Трампа в масштабных разрушениях государственной системы и предупредил об угрозе для социального обеспечения миллионов американцев.

В то же время, несмотря на жесткие заявления относительно политики Трампа, о войне в Украине в своей речи Байден не упомянул.