Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі Truth Social.

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Трамп відповів на критику Байдена

У своєму дописі Дональд Трамп вчергове назвав Байдена "найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів". Він також розкритикував імміграційну політику експрезидента.

За словами Трампа, Байден нібито "дозволив мільйонам і мільйонам злочинців, серед яких багато вбивць, наркоторговців і людей, випущених з в'язниць та психіатричних установ по всьому світу, увійти в країну через її дуже небезпечний і погано продуманий відкритий кордон".

Президент США підкреслив, що тепер "вигнати" їх – це його робота.

Ось чому мене обрали. Зробімо Америку знову великою!

– заявив Трамп.

Нагадаємо, нещодавно Джо Байден публічно розкритикував дії нової адміністрації США. Колишній президент звинуватив Дональда Трампа у масштабних руйнуваннях державної системи та попередив про загрозу для соціального забезпечення мільйонів американців.

Водночас, попри жорсткі заяви щодо політики Трампа, про війну в Україні у своїй промові Байден не згадав.