Демократи вичікували слушного моменту, щоб не лише контратакувати Трампа, а й спробувати створити союз із республіканцями. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, наголосивши, що у США зростає опір проти дій Трампа.

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Вперше після тривалої мовчанки, що тривала з моменту завершення президентських виборів, Джо Байден виступив на публіці з промовою. Це сталося на конференції адвокатів у США. У своєму виступі він різко розкритикував Дональда Трампа, заявивши, що менш ніж за 100 днів нова адміністрація завдала Сполученим Штатам такої шкоди, якої ще не було в історії країни.

Протягом цього часу демократи часто стикалися з критикою – їх звинувачували в пасивності, у зникненні з політичного простору. Але, на думку Івана Уса, Демократична партія просто чекала слушного моменту, щоб Байден повернувся з гучною заявою.

Байден зрозумів, що зараз хороший час для того, щоб контратакувати Трампа,

– зазначив він.

І зараз, коли рейтинг Трампа знижується, а республіканці почали втрачати позиції – зокрема, на місцевих виборах, де кандидати, яких підтримував Трамп, зазнають поразок, – саме зараз Байден вирішив вийти на публіку. Дедалі більше виборців асоціюють кандидатів Трампа з поразкою, а не з перемогою.

Це створює сприятливе підґрунтя для активізації демократів. Виступ Байдена може символізувати повернення демократів до активної політики, з можливістю не лише критикувати, а й будувати союз із республіканцями, які теж не підтримують дії Трампа. Виникає можливість біпартійного єднання – об'єднання на основі спільного невдоволення.

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У США вже були випадки, коли через невдоволення економічною політикою – наприклад, тарифами президента Вільяма Мак-Кінлі наприкінці XIX століття або законом Смута-Гоулі у 1930-х – республіканці втрачали популярність у населення. Тоді вони втратили значну кількість місць у Конгресі, і надовго – на десятиліття – втратили контроль над обома палатами.

Те саме може повторитися і зараз. Усередині Конгресу вже зростає опір Республіканської партії та "рейганістів" – представників традиційного консервативного крила, які вважають, що дії Трампа шкодять їхнім партіям. І саме це може стати шансом для демократів: відновити вплив, створити нові союзи й здобути підтримку, якщо вони зуміють правильно скористатися моментом і очолити протест проти політики Трампа.