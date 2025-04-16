Демократы выжидали подходящего момента, чтобы не только контратаковать Трампа, но и попытаться создать союз с республиканцами. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что в США растет сопротивление против действий Трампа.

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Впервые после длительного молчания, длившегося с момента завершения президентских выборов, Джо Байден выступил на публике с речью. Это произошло на конференции адвокатов в США. В своем выступлении он резко раскритиковал Дональда Трампа, заявив, что менее чем за 100 дней новая администрация нанесла Соединенным Штатам такой вред, которого еще не было в истории страны.

В течение этого времени демократы часто сталкивались с критикой – их обвиняли в пассивности, в исчезновении из политического пространства. Но, по мнению Ивана Уса, Демократическая партия просто ждала подходящего момента, чтобы Байден вернулся с громким заявлением.

Байден понял, что сейчас хорошее время для того, чтобы контратаковать Трампа,

– отметил он.

И сейчас, когда рейтинг Трампа снижается, а республиканцы начали терять позиции – в частности, на местных выборах, где кандидаты, которых поддерживал Трамп, терпят поражения, – именно сейчас Байден решил выйти на публику. Все больше избирателей ассоциируют кандидатов Трампа с поражением, а не с победой.

Это создает благоприятную почву для активизации демократов. Выступление Байдена может символизировать возвращение демократов к активной политике, с возможностью не только критиковать, но и строить союз с республиканцами, которые тоже не поддерживают действия Трампа. Возникает возможность бипартийного единения – объединения на основе общего недовольства.

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В США уже были случаи, когда из-за недовольства экономической политикой – например, тарифами президента Уильяма Мак-Кинли в конце XIX века или законом Смута-Гоули в 1930-х – республиканцы теряли популярность у населения. Тогда они потеряли значительное количество мест в Конгрессе, и надолго – на десятилетия – потеряли контроль над обеими палатами.

То же самое может повториться и сейчас. Внутри Конгресса уже растет сопротивление Республиканской партии и "рейганистов" – представителей традиционного консервативного крыла, которые считают, что действия Трампа вредят их партиям. И именно это может стать шансом для демократов: восстановить влияние, создать новые союзы и получить поддержку, если они сумеют правильно воспользоваться моментом и возглавить протест против политики Трампа.