Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Байдена в Х.

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Что говорит Байден о своей болезни

Накануне появилась новость об обнаруженном раке простаты с метастазами в кости у 46-го президента США Джо Байдена. Врачи сообщили, что эта форма онкологии тяжелая, но, вероятно, ее можно подавить гормональной терапией и жить с болезнью дольше. Поэтому настроение Байдена остается позитивным.

Экс-президент благодарит за поддержку, которую писали люди. Впервые он высказался о своем недуге публично. В соцсетях под постом о болезни Байден опубликовал фото со своей женой Джилл.

Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые трудные моменты жизни. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку – они дают нам силы,

– написал Джо Байден.

Поддержку Байдену выразил и нынешний американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что новость о болезни бывшего лидера США расстроила его семью. Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления, а его семье передал самые искренние пожелания здоровья.

Напомним, Джо Байден был самым старым человеком, который занимал должность президента США. Он завершил политическую карьеру в 81 год.