Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно о болезни Байдена

Как сообщил представитель Байдена, у экс-президента США диагностировали самую смертоносную – 4 стадию рака простаты, которая уже распространилась на кости.

Эту болезнь невозможно вылечить, однако недавние достижения в диагностике и лечении рака простаты позволили продлить жизнь онкобольных.

Доктор Джадд Моул, эксперт по раку простаты в Университете Дьюка, сказал, что мужчины, у которых рак простаты распространился на кости, “могут прожить 5, 7, 10 или более лет” с помощью современных методов лечения. Моул надеется, что смерть Байдена наступит по естественным причинам, а не от болезни.

Сейчас пациентам, таким как господин Байден и другие, у которых развивается метастатический рак простаты, повезло больше, чем пациентам в прошлом. Существует около 10 новых методов лечения этого заболевания, и они существенно изменили картину,

– пишет издание.

Экс-президент Джо Байден и его семья сейчас рассматривают варианты лечения.