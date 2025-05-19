По этому случаю Меган Маркл показала редкие фото с мужем и детьми. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

К слову 7 лет в браке: какой была свадьба Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл опубликовала сообщение, где можно увидеть ее фотографии с принцем Гарри, в том числе и кадр со дня их свадьбы. Также есть фотографии, где изображены их дети – сын Арчи и дочь Лилибет.

Семейные фотографии прикреплены к доске, где также есть листочки с различными надписями.

Семь лет брака. Жизнь, полна историй. Спасибо всем вам (рядом с нами или издалека), кто любил и поддерживал нас на протяжении всей нашей истории любви – мы ценим вас. С годовщиной!,

– написала Меган Маркл.

Меган Маркл показала семейные фотографии / Фото из ее инстаграма

Отношения Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принца Гарри познакомила их общая подруга, которая в 2016 году организовала им свидание вслепую. После общения они поняли, что хотят продолжать коммуникацию.

Пара официально объявила о помолвке 27 ноября 2017 года, свадьба же состоялась 19 мая 2018 года.

В мае 2019 года герцогиня Сассекская родила сына Арчи, а в июне 2021 года на свет появилась дочь Лилибет.

Кстати, ранее Меган Маркл показала редкое фото принца Гарри с детьми.