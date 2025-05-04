Семейным фото Меган Маркл поделилась на своей инстаграм-странице, передает Show 24. Герцогиня Сассекская опубликовала ее после того, как принц Гарри рассказал о сложных отношениях с королевской семьей в интервью BBC.

К слову Отец не говорит со мной, – Гарри шокировал признанием об отношениях с королевской семьей

На черном-белом снимке принц Гарри держит за руку сына Арчи и несет на плечах дочь Лилибет. Фотография сделана в саду. Меган Маркл никак не подписала фото и закрыла комментарии к сообщению.

Принц Гарри с Арчи и Лилибет / Фото из инстаграма Меган Маркл

Кстати! Несколько дней назад Меган Маркл показала фото детей, которые были сделаны возле роз.

Принц Гарри дал интервью BBC

В интервью BBC принц Гарри признался, что отец не говорит с ним из-за ситуации с охраной. Исполнительный комитет по защите королевской семьи и публичных деятелей прекратил предоставлять герцогу Сассекскому официальную охрану после того, как он и Меган Маркл отказались от статуса старших членов британской королевской семьи. Младший сын короля Чарльза III подал иск против Министерства внутренних дел, но суд стал на сторону ведомства.

К тому же принц Гарри заявил, что хотел бы помириться с королевской семьей.