Семейным фото Меган Маркл поделилась на своей инстаграм-странице, передает Show 24. Герцогиня Сассекская опубликовала ее после того, как принц Гарри рассказал о сложных отношениях с королевской семьей в интервью BBC.
К слову Отец не говорит со мной, – Гарри шокировал признанием об отношениях с королевской семьей
На черном-белом снимке принц Гарри держит за руку сына Арчи и несет на плечах дочь Лилибет. Фотография сделана в саду. Меган Маркл никак не подписала фото и закрыла комментарии к сообщению.
Принц Гарри с Арчи и Лилибет / Фото из инстаграма Меган Маркл
Кстати! Несколько дней назад Меган Маркл показала фото детей, которые были сделаны возле роз.
Принц Гарри дал интервью BBC
В интервью BBC принц Гарри признался, что отец не говорит с ним из-за ситуации с охраной. Исполнительный комитет по защите королевской семьи и публичных деятелей прекратил предоставлять герцогу Сассекскому официальную охрану после того, как он и Меган Маркл отказались от статуса старших членов британской королевской семьи. Младший сын короля Чарльза III подал иск против Министерства внутренних дел, но суд стал на сторону ведомства.
К тому же принц Гарри заявил, что хотел бы помириться с королевской семьей.