Сімейним фото Меган Маркл поділилась на своїй інстаграм-сторінці, передає Show 24. Герцогиня Сассекська опублікувала її після того, як принц Гаррі розповів про складні стосунки з королівською родиною в інтерв'ю BBC.

До слова Батько не говорить зі мною, – Гаррі шокував зізнанням про стосунки з королівською родиною

На чорному-білому знімку принц Гаррі тримає за руку сина Арчі та несе на плечах доньку Лілібет. Світлина зроблена в саду. Меган Маркл ніяк не підписала фото та закрила коментарі до допису.

Принц Гаррі з Арчі та Лілібет / Фото з інстаграму Меган Маркл

До речі! Кілька днів тому Меган Маркл показала фото дітей, що були зроблені біля троянд.

Принц Гаррі дав інтерв'ю BBC

В інтерв'ю BBC принц Гаррі зізнався, що батько не говорить з ним через ситуацію з охороною. Виконавчий комітет із захисту королівської родини та публічних діячів припинив надавати герцогу Сассекському офіційну охорону після того, як він та Меган Маркл відмовилися від статусу старших членів британської королівської родини. Молодший син короля Чарльза III подав позов проти Міністерства внутрішніх справ, але суд став на сторону відомства.

До того ж принц Гаррі заявив, що хотів би помиритися з королівською родиною.