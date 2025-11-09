Кейт Міддлтон уперше за довгий час з'явилася на публіці разом зі старшим сином
- Кейт Міддлтон та принц Джордж відвідали Фестиваль пам'яті Королівського британського легіону в Лондоні разом із королем Чарльзом та іншими членами королівської родини.
- Принц Вільям був відсутній на фестивалі, оскільки перебував у Бразилії.
Кейт Міддлтон із принцом Джорджем побувала на щорічному Фестивалі пам'яті Королівського британського легіону в лондонському Royal Albert Hall.
Захід організовано Королівським британським легіоном, покровителем якого торік став король Чарльз. Для події принцеса Уельська та її 12-річний син обрали гармонійні та елегантні образи. Про це пише 24 Канал з посиланням на видання The Daily Mail.
У Лондоні Кейт Міддлтон із принцом Джорджем приєдналися до короля Чарльза, королеви Камілли та інших членів королівської родини – герцога й герцогині Единбурзьких, а також герцога й герцогині Глостерських.
Для довідки! Фестиваль пам'яті Королівського Британського легіону щороку організовують, щоб вшанувати військовослужбовців, ветеранів та їх родин.
Кадри з цьогорічної події вже з'явилися на офіційній сторінці The Royal Family в інстаграмі.
Кетрін одягла чорну сукню з широким білим коміром від англійського бренду жіночого одягу Alessandra Rich. Це вбрання вона доповнила сережками, які належали покійній королеві Єлизаветі II та унікальною брошкою HMS Glasgow, яку їй виготовили з нагоди присвоєння імені військовому кораблю королівського військово-морського флоту Великої Британії. Також принцеса Уельська, як і інші відвідувачі фестивалю пам'яті, додала прикрасу ручної роботи у вигляді маку.
Принц Джордж одягнув чорний класичний костюм, білу сорочку і смугасту краватку.
Мама з сином гармонійно доповнювали образи одне одного.
Чому принца Вільяма не було на фестивалі пам'яті Королівського Британського легіону?
- Принц Уельський днями відправився до Бразилії.
- У Ріо він взяв участь у церемонії нагородження Earthshot Prize 2025. Цю екологічну премію принц Вільям заснував у 2020 році,
- Крім того, Його Величність побував на саміті програми United for Wildlife перед самітом світових лідерів COP30, присвяченого зміні клімату.