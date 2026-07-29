Милі сімейні кадри й не тільки: Кейт Міддлтон і принц Вільям показали найяскравіші моменти літа

Принц Вільям і Кейт Міддлтон поділилися з шанувальниками добіркою найяскравіших моментів свого літа.

На офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в інстаграмі з'явилася серія світлин і відео, у яких подружжя згадало найважливіші події останніх місяців – від офіційних королівських заходів до зворушливих сімейних моментів.

До добірки увійшли кадри із садової вечірки в Букінгемському палаці, кінних перегонів Royal Ascot і Вімблдонського турніру. Також подружжя показало моменти зі своїх робочих зустрічей: візит принцеси Уельської до онкологічної лікарні Christie, спілкування принца Вільяма з натуралістом Девідом Аттенборо, а також кадри з бізнес-форуму The Royal Foundation United for Wildlife, де також були присутні Роберт Ірвін, Емма Вотсон і Бенедикт Камбербетч.

Особливу увагу в публікації приділили родині. Наприкінці добірки з'явилося тепле фото, на якому принц і принцеса Уельські відпочивають на траві разом із принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою, принцом Луї та домашніми улюбленцями Орлою й Отто. Також вони додали до допису портрети своїх дітей, які раніше публікували з нагоди їхніх днів народження.

Дякуємо всім, хто зробив останні кілька місяців такими особливими,

– написало королівське подружжя під публікацією.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон показали найяскравіші моменти свого літа: для перегляду фото гортайте праворуч

Нагадаємо, нещодавно старший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон, принц Джордж, відсвяткував 13-й день народження. Незадовго до цього принцеса Кейт здійснила рідкісний публічний вихід разом із сином, відвідавши авіабазу у Великій Британії.