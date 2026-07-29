На официальной странице принца и принцессы Уэльских в инстаграмме появилась серия фотографий и видео, в которых супруги вспомнили самые важные события последних месяцев – от официальных королевских мер до трогательных семейных моментов.

В подборку вошли кадры с садовой вечеринки в Букингемском дворце, конной гонки Royal Ascot и Уимблдонского турнира. Также супруги показали моменты из своих рабочих встреч: визит принцессы Уэльской в онкологическую больницу Christie, общение принца Уильяма с естествоиспытателем Дэвидом Аттенборо, а также кадры из бизнес-форума The Royal Foundation United for Wildlife, где также присутствовали Роберт Ирвин, Эмма Уотсон и Бенедикт Камбербетч.

Особое внимание в публикации уделили семье. В конце подборки появилось теплое фото, на котором принц и принцесса Уэльские отдыхают на траве вместе с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой, принцем Луи и домашними питомцами Орлой и Отто. Также они добавили портреты своих детей, которые ранее публиковали по случаю их дней рождения.

Спасибо всем, кто сделал последние несколько месяцев такими особенными,

– написали королевские супруги под публикацией.

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Напомним, недавно старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж, отпраздновал 13-й день рождения. Незадолго до этого принцесса Кейт совершила редкий публичный выход вместе с сыном, посетив авиабазу в Великобритании.