Сім'я у зборі: Кейт Міддлтон і принца Вільяма з дітьми помітили в Шотландії
- Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми відвідали службу в церкві Креті Кірк поблизу Балморала в Шотландії.
- На службі були присутні також король Чарльз III, королева Камілла та інші члени королівської родини.
У неділю, 24 серпня, принца і принцесу Уельську помітили разом з дітьми. Кейт Міддлтон, Вільям, Джордж, Шарлотта і Луї відвідали службу в церкві Креті Кірк, що розташована неподалік королівської резиденції Балморал у Шотландії.
Королівську сім'ю сфотографували у машині. Пише Show 24 з посиланням на People.
Не пропустіть Захоплюється незламною мужністю: король Чарльз III привітав українців з Днем Незалежності
На фотографіях принц Вільям сидить за кермом Range Rover, а Кейт Міддлтон – на пасажирському сидінні. Їхні діти, Джордж, Шарлотта і Луї, були позаду.
На службі до них приєдналися й інші члени королівської родини: король Чарльз III та королева Камілла, принцеса Анна зі своїм чоловіком, сером Тімоті Лоуренсом, герцог й герцогиня Единбурзькі.
Королівська родина зараз перебуває на канікулах у Балмоларі. Це їхнє улюблене місце відпочинку ще з часів, коли правила королева Вікторія. Її чоловік, принц Альберт, придбав майно у 1852 році.
Маєток в Абердинширі – один із двох, якими володіла покійна королева Єлизавета II, а тепер – король Чарльз III. Інший – Сандрінгем у Норфолку, де королівська родина традиційно проводить Різдво.
До речі, до кінця року Кейт Міддлтон з дітьми мають переїхати до нової резиденції Forest Lodge. Будинок розташований Віндзорському Великому парку і має вісім спалень.