У неділю, 24 серпня, принца і принцесу Уельську помітили разом з дітьми. Кейт Міддлтон, Вільям, Джордж, Шарлотта і Луї відвідали службу в церкві Креті Кірк, що розташована неподалік королівської резиденції Балморал у Шотландії.

Королівську сім'ю сфотографували у машині. Пише Show 24 з посиланням на People.

На фотографіях принц Вільям сидить за кермом Range Rover, а Кейт Міддлтон – на пасажирському сидінні. Їхні діти, Джордж, Шарлотта і Луї, були позаду.

На службі до них приєдналися й інші члени королівської родини: король Чарльз III та королева Камілла, принцеса Анна зі своїм чоловіком, сером Тімоті Лоуренсом, герцог й герцогиня Единбурзькі.

Кейт Міддлтон і принц Вільям / Фото Getty Images

Джордж і Луї / Фото Getty Images

Принцеса Шарлотта і принц Вільям / Фото Getty Images

Королівська родина зараз перебуває на канікулах у Балмоларі. Це їхнє улюблене місце відпочинку ще з часів, коли правила королева Вікторія. Її чоловік, принц Альберт, придбав майно у 1852 році.

Маєток в Абердинширі – один із двох, якими володіла покійна королева Єлизавета II, а тепер – король Чарльз III. Інший – Сандрінгем у Норфолку, де королівська родина традиційно проводить Різдво.

До речі, до кінця року Кейт Міддлтон з дітьми мають переїхати до нової резиденції Forest Lodge. Будинок розташований Віндзорському Великому парку і має вісім спалень.