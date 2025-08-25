В воскресенье, 24 августа, принца и принцессу Уэльскую заметили вместе с детьми. Кейт Миддлтон, Уильям, Джордж, Шарлотта и Луи посетили службу в церкви Крети Кирк, расположенной неподалеку от королевской резиденции Балморал в Шотландии.

Королевскую семью сфотографировали в машине. Пишет Show 24 со ссылкой на People.

На фотографиях принц Уильям сидит за рулем Range Rover, а Кейт Миддлтон – на пассажирском сиденье. Их дети, Джордж, Шарлотта и Луи, были позади.

На службе к ним присоединились и другие члены королевской семьи: король Чарльз III и королева Камилла, принцесса Анна со своим мужем, сэром Тимоти Лоуренсом, герцог и герцогиня Эдинбургские.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото Getty Images

Джордж и Луи / Фото Getty Images

Принцесса Шарлотта и принц Уильям / Фото Getty Images

Королевская семья сейчас находится на каникулах в Балмоларе. Это их любимое место отдыха еще со времен, когда правила королева Виктория. Ее муж, принц Альберт, приобрел имущество в 1852 году.

Поместье в Абердиншире – одно из двух, которыми владела покойная королева Елизавета II, а теперь – король Чарльз III. Другой – Сандрингем в Норфолке, где королевская семья традиционно проводит Рождество.

Кстати, до конца года Кейт Миддлтон с детьми должны переехать в новую резиденцию Forest Lodge. Дом расположен в Виндзорском Большом парке и имеет восемь спален.