Твоє тіло змінюється, – Кейт Міддлтон зробила рідкісне зізнання про боротьбу з раком

Принцеса Уельська днями відвідала онкологічний центр у Манчестері. Там вона поспілкувалась з пацієнтами та розповіла про власний досвід.

Кейт Міддлтон зустрілася з пацієнтами фонду Christie NHS у Манчестері. Вона побувала в лікувальному центрі Oak Road Treatment Centre, де проходять хімієтерапію, пише Hello.

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На думку принцеси Уельської, рак змінює погляди на життя. Коли один з пацієнтів поділився, що не зміг би пережити проблеми зі здоров'ям без підтримки дружини, Кейт погодилась.

"Я саме про це й казала, найважче – це для близьких", – сказала Міддлтон.

Принцеса поділилась своїм досвідом боротьби з раком.

Потрібно підтримувати себе, попри все те, що не піддається контролю. Твоє тіло дуже змінюється – не лише фізично та емоційно, а й на глибшому рівні. Це допомагає по-іншому поглянути на речі, і ти починаєш цінувати те, що справді важливо,

– зізналась Кейт Мідлтон.

Кейт Міддлтон в онкологічному центрі: відео

Також принцеса Уельська поспілкувалась з колишнім пацієнтом, 60-річним Нілом. Він займається самолікуванням.

"Рак – це дуже особиста справа, і можливість адаптувати лікування до потреб пацієнта – це чудово. Це дає змогу жити щасливим і здоровим життям після завершення лікування. Рак змінює людину в багатьох аспектах. Він змінює людину розумово, фізично та духовно", – додала Кейт Мідлтон.

Також принцеса зустрілась з художницею Патрісією Маунтфорд. Вона поспілкувалась з нею про важливість креативності на шляху в лікуванні. На думку Кейт Міддлтон, творчість – це ще одна можливість дослідити себе.

У якому образі постала принцеса Уельська?

Кейт Міддлтон обрала довгу синю сукню від бренду Eponine з підкладкою на плечах і V-подібним вирізом. Цей колір символізує довіру та авторитет.

Образ принцеси доповнювали каблучка з сапфіром, сережки у вигляді бджіл та туфлі тілесного кольору.

Нагадаємо, у січні минулого року Кейт Міддлтон повідомила, що в неї настала ремісія після лікування раку. З того часу вона активніше бере участь у житті королівської родини.