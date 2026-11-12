Потрібен час, – Кейт Міддлтон розповіла, про що її попередили медики під час лікування раку

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон поділилася подробицями свого відновлення після онкологічного захворювання. Вона розповіла, що шлях до одужання не завжди буває легким, а також пояснила, чого її навчив цей досвід.

Цим дружина принца Вільяма поділилася в інтерв'ю для журналу Country Life. У розмові з письменником Робертом Макфарлейном Кейт Міддлтон також торкнулася тем природи та ментального здоров'я.

Її Високість порівняла процес відновлення після хвороби зі змінами, які відбуваються в природі, та наголосила на важливості не поспішати.

У лікарні мені сказали, що моє відновлення не буде лінійним. Будуть хороші й погані дні, і на це потрібен час. Так само відбувається і в природі. Вона показує нам, що періоди відпочинку, роздумів та оновлення так само важливі, як і моменти зростання,

– зазначила принцеса.

Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Інтерв'ю Кейт Міддлтон увійшло до нового випуску Country Life, запрошеним редактором якого став принц Вільям. На сторінках журналу також опублікували малюнок старшого сина подружжя – принца Джорджа. 13-річний спадкоємець престолу зобразив зимородка, продемонструвавши свій талант до малювання.

Що відомо про рак у Кейт Міддлтон?

У березні 2024 року дружина принца Вільяма публічно повідомила, що в неї діагностували рак. Кейт Міддлтон проходила лікування, зокрема курс хімієтерапії. У січні 2025 року стало відомо, що хвороба перейшла в ремісію.

Раніше Кейт Міддлтон ділилася, що досвід боротьби з раком змінює людину на фізичному, емоційному та духовному рівнях та її погляди на життя. За словами принцеси, після цього починаєш більше цінувати те, що справді важливо. Вона також наголошувала, що це непросте випробування не лише для самого пацієнта, а й для його близьких.

Раніше про одужання Кейт Міддлтон висловився принц Вільям.