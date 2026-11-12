Нужно время, – Кейт Миддлтон рассказала, о чём её предупредили врачи во время лечения рака

Об этом супруга принца Уильяма рассказала в интервью журналу Country Life. В беседе с писателем Робертом Макфарлейном Кейт Миддлтон также затронула темы природы и психического здоровья.

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Ее Высочество сравнила процесс восстановления после болезни с изменениями, происходящими в природе, и подчеркнула важность не торопиться.

В больнице мне сказали, что мое выздоровление не будет линейным. Будут хорошие и плохие дни, и на это нужно время. То же самое происходит и в природе. Она показывает нам, что периоды отдыха, размышлений и обновления так же важны, как и моменты роста– отметила принцесса.

Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Интервью Кейт Миддлтон вошло в новый выпуск Country Life, приглашенным редактором которого стал принц Уильям. На страницах журнала также опубликовали рисунок старшего сына супругов – принца Джорджа. 13-летний наследник престола изобразил зимородка, продемонстрировав свой талант к рисованию.

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Что известно о раке у Кейт Миддлтон?

В марте 2024 года супруга принца Уильяма публично сообщила, что у нее диагностировали рак. Кейт Миддлтон проходила лечение, в частности курс химиотерапии. В январе 2025 года стало известно, что болезнь перешла в ремиссию.

Ранее Кейт Миддлтон делилась, что опыт борьбы с раком меняет человека на физическом, эмоциональном и духовном уровнях, а также его взгляды на жизнь. По словам принцессы, после этого начинаешь больше ценить то, что действительно важно. Она также подчеркивала, что это непростое испытание не только для самого пациента, но и для его близких.

Ранее о выздоровлении Кейт Миддлтон заговорил принц Уильям.