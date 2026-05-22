В пятницу, 22 мая, принц Уильям дал редкое интервью в программе британского радиошоу Heart Breakfast. Он рассказал о том, как гордится женой.

К слову Воссоздали свадебный торт: Меган Маркл показала, как отпраздновала с принцем Гарри годовщину брака

Она – замечательная мама, замечательная жена, и, честно говоря, наша семья просто не справилась бы без нее, поэтому она просто невероятная и замечательная,

– сказал сын Чарльза III.

Принц Уильям признался, что испытывает гордость за жену. Ведь недавно она впервые за долгое время совершила визит за границу.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

"Она была просто невероятной. За последние несколько лет ей пришлось пережить многое. И так, она очень ждала эту поездку в Италию. Поэтому я очень рад, что все прошло так хорошо", – отметил принц Уильям.

Принц Уэльский добавил, что такие поездки довольно изнурительные. Поэтому они следят за тем, чтобы принцесса восстанавливалась и отдыхала. По его словам, сейчас Кейт Миддлтон "в хорошей форме".

Интервью с принцем Уильямом: смотрите видео онлайн

Поборола ли Кейт Миддлтон рак?

В марте 2024 года жена принца Уильяма публично сообщила, что у нее обнаружили рак. Семья не вдавалась в детали. После операции, которую Кейт Миддлтон перенесла ранее, принцесса начала курс профилактической химиотерапии.

Из-за лечения принцесса Уэльская на длительный период отказалась от выполнения королевских обязанностей и почти не появлялась на публике.

В сентябре 2024 года королевская семья сообщила, что Кейт завершила курс лечения. Уже в январе 2025 принцесса объявила, что рак находится на стадии ремиссии. Она постепенно начала возвращаться к поездкам и публичным выходам.

В мае этого года принцесса Уэльская впервые за несколько лет отправилась за границу – она посетила Италию.