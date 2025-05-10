Кейт Міддлтон зустрілась зі 107-річним ветераном: на фото потрапив зворушливий момент

Королівська сім'я відвідала спеціальний концерт у Лондоні, що відбувся до 80-ї річниці Дня Перемоги. Публіку розчулив момент розмови принцеси Уельської з ветераном війни.

Кейт Міддлтон потрапила в об'єктиви фотографів, коли зустрілась з 107-річним ветераном Гаррі Річардсоном, який пережив Другу світову війну. Про це пише Show 24 з посиланням на Hello!

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Принцеса Уельська люб'язно посміхалась та дозволила містеру Річардсону поцілувати її у щоку. Цей момент зворушив публіку.



Принц Вільям та Кейт Міддлтон і Гаррі Річардсон / Фото Getty Images

Яким був образ принцеси Кейт

Принцеса Уельська обрала повністю біле вбрання. Вона одягнула білий жакет-букле, спідницю-плісе з мереживними деталями від Self-Portrait та підкреслила талію ремінцем.

Її образ доповнили замшеві туфлі-човники від Gianvito Rossi, маленька чорна сумка Chanel та намисто з перлів. Принцеса зробила елегантну зачіску, зібравши волосся ззаду шпилькою з чорним бантом.

Напередодні принцеса Уельська долучилась до королівської сім'ї для служби пам'яті у Вестмінстерському абатстві. Тоді вона одягнула білу сукню в горошок.