Король та королева представили дві нові картини, замовлені з нагоди коронації у 2023 році. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку королівської сім'ї.

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Ці портрети стануть частиною інших державних портретів, які створювали упродовж багатьох століть. Вони представлені у Центральній залі Національної галереї та будуть розміщені там до 5 червня. Опісля портрети "переїдуть" до Букінгемського палацу.

Автором портрета короля став Пітер Куфельд, а королеви – Пол С. Бенні. На картинах Чарльз III та Камілла зображені у вбраннях, які вони одягали на коронацію 6 травня 2023 року.



Коронаційний портрет / Фото з інстаграму королівської сім'ї



Коронаційний портрет / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Король зображений у державній мантії та військово-морській формі з медалями, а королева – у своїй сукні.

Чарльз III та Камілла представили портрети: відео

Образ королеви Камілли

На відкриття коронаційних портретів Камілла одягнула вишукану червону сукню та сірі замшеві туфлі. Вона доповнила свій образ брошкою Raspberry Pip, оздоблену діамантами та топазами, пише InStyle.

Ця коштовна прикраса раніше належала Єлизаветі II, а до цього бабусі Єлизавети II. Її оцінюють приблизно у 45 тисяч доларів.